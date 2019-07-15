和平島考古 找到西班牙教堂牆腳

2019-07-15

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市和平島的考古挖掘工作有新進展！日前又發現二處墓葬、二具歐洲成年人的遺骸，累計從今年五月開挖迄今，共發現六處墓葬、五具歐洲成年人的完整遺骸，考古團隊也找到教堂的牆腳，證實和平島曾有西班牙教堂；市長林右昌表示，考古文物證明和平島在大航海時代是重要的據點，三千多年前就有人在此居住。

林右昌、市府文化局長陳靜萍日前到和平島的考古現場，向即將離台的西班牙研究團隊致意，他表示，市府正與相關單位及專家學者討論，未來如果能以現地展示呈現，必能帶給和平島居民更多在地認同、文化及觀光上的價值。

5月開挖迄今 發現5具歐洲人完整遺骸

林右昌說，和平島考古發掘的成果豐碩，應該是台灣近年來重要歷史遺跡的發掘成果，繼三年前在同一地挖掘出三具歐洲人的遺骸、一具原住民小孩甕棺，今年又發現六處墓葬、五具歐洲人完整遺骸，學者從遺骸的完整性推估，可能是水土不服或染病身亡。他表示，這次的考古挖掘，也發現史前煉鐵、鐵渣，以及圓山文化時期的文物。

陳靜萍說，這次開挖計畫屬於大基隆歷史場景再現的「聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘計畫」，由文化局邀請清華大學人類學研究所所長臧振華、西班牙考古學者Maria Cruz Berrocal博士合作的考古團隊，今年五月初啟動挖掘作業。

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