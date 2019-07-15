水上摩托車隊 擅闖澎湖玄武岩保留區

2019-07-15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕水上摩托車跨海旅遊愈來愈無法無天，先是傳出水上摩托車隊擅闖玄武岩自然保留區小白沙嶼，隨後又進入台灣盃全國帆船錦標賽航道區，導致險象環生，相關單位已約談調查，要將水上摩托車旅遊模式導入正軌。

直接衝上小白沙嶼拍照

澎湖的小白沙嶼、錠鉤嶼及雞善嶼，一九九二年依文化資產保存法同列為澎湖玄武岩保留區，非經申請不得登島。但十三日上午十時卻有民眾發現，一群二十餘輛水上摩托車車隊不顧禁令，如入無人之境，直接衝上小白沙嶼拍照，遭到民眾拍照存證，向澎湖縣政府農漁局生態保育科檢舉。

澎湖海巡隊十三日十一時許接獲農漁局生態保育科通報，派遣巡艇到場時已離開，循線查出是來自台灣的一組水上摩托車隊，該車隊昨天下午二時進到馬公亞果遊艇碼頭停放，已請車隊領隊到澎湖海巡隊進行說明，製作筆錄後，再連同蒐證證據與人船資料函送主管機關澎湖縣政府進行裁處。

又傳侵入全國帆船賽航道區

澎湖縣政府農漁局長陳晶卉表示，相關行為已違反文化資產保存法第八十六條，目前由海巡調查中，若調查確定後將依第一○八條處罰三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

水上摩托車隊除了罔顧禁令，亂闖玄武岩自然生態保留區外，昨日又傳出侵入在觀音亭海域舉行的台灣盃全國帆船錦標賽航道區，與選手爭道引發選手與家屬們強烈不滿，呼籲相關單位應盡速管理水上摩托車亂象。

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