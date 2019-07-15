30年首次／營友流感 高雄飢餓三十提前結束

2019-07-15

〔記者黃旭磊／高雄報導〕第三十屆飢餓三十飢餓勇士大會師，因五人確診流感，另五人發燒，首度提前結束，營友不捨地說，「沒挑戰成功，很可惜。」

營友出現發燒症狀 快篩確診

飢餓三十舉辦三十年來，即使遇到颱風也未曾提前結束，前晚七點許在高雄巨蛋，發現有四名營友體溫超過攝氏三十七．五度，送醫確診流感，另四人身體不適，大會宣布提前結束，而近一萬名營友中，有三千人在晚間十點半前離營，另約七千人昨天上午陸續離營。

台灣世界展望會長王偉華說，上午陸續以專車送高雄市以外營友返家。

未挑戰成功 善化高中生：很可惜

台南善化高中十五名同學步出會場，振臂打氣高喊「Rescue now，搶救飢餓兒童！」同學表示，晚間在館內睡覺，家長打來誤以為「三十個同學發燒」，假消息很多，多數伙伴仍夜宿守候，很可惜沒挑戰成功，離營後想趕快找早餐店吃炸雞。

高醫及奇美醫院醫療團隊約五十人，徹夜輪班守候，據瞭解，發燒營友來自高雄以外縣市，量測體溫後由救護車送醫快篩，確診為流感非登革熱。

高雄市疾病管制處調查發現，原發布罹患流感人數為八人，增至十人，經高雄市聯合醫院及旗山醫院快篩診斷，兩人罹患Ａ型流感（來自桃園市及台南市）、三人Ｂ型流感（來自高雄市及彰化縣），另有五人發燒出現感冒徵狀。

疾管處：患者太忽視流感威力

疾管處簡任技正潘炤穎說，三名患者於十一日即出現上呼吸道不適徵狀，撐了兩天還參加營隊，太忽視流感威力，也缺乏公共衛生常識，肯定主辦單位處置得宜，快篩確診後宣布提前解散。

台灣世界展望會長王偉華說，營隊於昨天中午前結束，陸續用專車送高雄市以外營友返家，明年舉辦將檢討疾病篩檢問題。

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