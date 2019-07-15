烏法國際少年運動會 桃園小將奪8金

2019-07-15

〔記者陳恩惠／桃園報導〕在俄羅斯烏法舉辦的「國際少年運動會（ICG）」前晚閉幕，桃園市代表隊十八名選手參加田徑、游泳及柔道三個項目，獲得八金、六銀、二銅共十六面獎牌。在美國參訪的市長鄭文燦獲悉後，透過line通訊軟體嘉勉鼓勵小將們，也感謝教練，期許明年在匈牙利能有更佳表現，讓國際看見桃園、看見台灣。

田徑方面，桃園國中曹廣鈞以五十秒一九成績，獲男子組四百公尺金牌；大園國中薛玟玟獲鉛球金牌；桃園國中許芷瑄、林語柔、仁和國中周靖軒、瑞原國中鍾兆妍以四十九秒六二成績奪得女子組四百公尺接力金牌；東興國中陳政安、桃園國中曹廣鈞、吳胤彥及黃緯麟拿下男子組四百公尺接力銀牌。

柔道方面，楊梅國中江英滐與會稽國中李芷頤分別獲得男子組四十五公斤、女子組五十七公斤量級金牌；楊梅國中陳晨新獲男子組七十三公斤量級銅牌；楊梅國中江英滐、張梓浩、陳晨新、會稽國中李芷頤奪得團體組金牌。

游泳項目中，青溪國中黃俊杰獲男子組一百公尺蛙式金牌、男子組二百公尺自由式與二百公尺蛙式銀牌；福豐國中王婉蓁獲女子組二百公尺仰式金牌、女子組二百公尺混合式及一百公尺自由式銀牌；龍潭國中陳明宏獲男子組五十公尺自由式銀牌及男子組五十公尺蝶式銅牌。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法