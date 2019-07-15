《桃園》北橫探險節「部落很忙」登場 500親子闖關

2019-07-15

〔記者李容萍／復興報導〕「北橫探險節」於十三、十四日及廿、廿一日的兩個週末假日於北橫沿線景點角板山、小烏來、拉拉山、嗄拉賀溫泉等地登場！首週在復興區角板山舉辦適合親子共遊的「部落很忙」主題闖關活動，邀請民眾挑戰套木馬、推酒杯等遊戲闖關成為部落勇士；小烏來戲水區推出消暑的「湧入前線」，提供恐龍造型的泳具，吸引親子在盛夏一起享受北橫清澈、透心涼的溪水及水上活動。

角板山入園遊客數成長約1倍

市府觀光旅遊局統計，「北橫探險節」活動登場首週，角板山入園人數達四千三百人次，小烏來戲水區二天入園人數約七千八百人次，兩園區遊客數均較平常成長約一倍。

十三、十四日在角板山園區推出的「小小跑酷營」，邀請國小三到六年級學生、父母與專業教練學習跑酷基本動作，激發大小朋友的探險魂，首週有五十人挑戰；「部落很忙」主題闖關，讓大人、小朋友一起體驗原民射箭、搗麻糬等，並挑戰套木馬、推酒杯等遊戲努力闖關成為部落勇士，參與人數約五百人。

小烏來宇內溪 大人小孩戲水樂

七、八月配合暑假天天開放的小烏來宇內溪戲水區，由於這二天氣溫熱到爆，吸引大批親子來享受安全的親水樂趣，主辦單位現場提供廿隻小恐龍造型的泳具，小朋友爭相搶玩。

「北橫探險節」廿、廿一日將推出角板山小小跑酷營、宇內溪溯溪、巴陵吊橋高空彈跳，目前溯溪、高空彈跳報名熱烈，即將額滿，有興趣報名的民眾把握機會。另有十組免費的「雙人冒險婚紗照高空彈跳體驗」，也還有名額，凡於一至八月完成結婚登記的新人，都有資格參加這項特別企劃活動。相關活動訊息可上桃園觀光導覽網搜尋「北橫探險節」查詢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法