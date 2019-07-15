《桃園》延宕2月 蘆竹國民運動中心8月底完工

2019-07-15

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕前年八月動工的蘆竹國民運動中心，原定六月完工啟用，因內部有些微調整而工期延後，無法如期開幕。市府體育局表示，蘆竹國民運動中心預計八月底完工，十月底至十一月中旬開始試營運，且與ＯＴ廠商完成簽約，營運後的收費標準，會與其他國民運動中心一致。

採OT方式 10月底至11月中試營運

體育局運動設施科長賴旻炫指出，蘆竹國民運動中心與其他國民運動中心相同，採ＯＴ（政府投資興建完成，委由民間機構營運，營運期滿，營運權歸還政府）方式營運，體育局已與長佳機電工程公司簽訂合約，該公司在雙北都有營運中的運動中心，具有經驗。

體育局指出，蘆竹運動中心地下一樓為設有一七一席的室內機車停車場，每小時收費十元；地下二樓為汽車停車場，有七十席停車格，每小時費率廿元；一樓是服務中心、販賣區、兒童體能教室及五十米溫水游泳池；二樓為有氧教室、懸吊訓練教室及撞球區；三樓為體適能中心、綜合球場、桌球區、社區教室及飛輪教室；四樓有壁球室、抱石攀岩場及瑜伽教室；頂樓還有直排輪練習場。

提供長者、低收戶及障者免費使用時段

公益回饋部分，體育局說，蘆竹國民運動中心將對六十五歲以上長者、低收入戶及身心障礙者，提供體適能中心及游泳池免費使用時段，包括每日上午八點至十點，平日多開放下午二點至下午四點，但寒暑假、國定假日下午無公益時段；同時為鼓勵六十歲以上人口養成運動習慣，每週二推出樂齡日，開設球類、體適能及韻律有氧的免費公益運動課程；另會定期舉辦公益講座。

體育局說，為鼓勵民眾踴躍參加市府舉辦的大型活動，或參觀市級古蹟、博物館等，持票根可享游泳池半價。此外，蘆竹國民運動中心為鼓勵體育重點團隊與學生，提供十萬元獎金開放申請；且每月最後一個週五的「桃園市民日」游泳池入場每次十元、體適能中心每小時十元。

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