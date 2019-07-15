日月潭朝霧碼頭整建 爭取有償撥地

2019-07-15

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭環潭地區共有四座公有碼頭，分別為水社、伊達邵、玄光及朝霧碼頭，前三者日管處都已整建完成，或工程進入收尾階段，只剩由魚池鄉公所代管的朝霧碼頭，硬體設施對照其他三大碼頭，卻顯得簡陋陽春，日管處有意與公所整合規劃，完成潭區四大碼頭整建最後一塊拼圖，公所則將爭取碼頭土地有償撥用，盼儘速取得土地以利整建改造。

魚池公所與日管處 攜手開發

魚池鄉公所表示，朝霧碼頭土地為國有財產署所有，現以無償撥用方式由公所代管，碼頭旁有停車場，以及供遊客拍照的「日月潭」地標石，附近則有公廁、攤商、店家等。

日前魚池鄉民代表會也針對朝霧碼頭提出建議，認為公所應整合各單位，透過有償撥用取得碼頭土地，以利規劃成完整的碼頭區，提供船舶與商業服務。藉由國、內外遊客搭船必經的樞紐位置，讓鄉民可在此經商營業，促進產業發展，公所也能獲得租金收益，挹注鄉庫。

規劃休憩船舶服務 整頓攤商

公所說，針對朝霧碼頭未來發展，將以有償撥用方式取得土地，估算預計八年內每月要繳四十萬元，這筆經費公所會設法爭取，並同步與碼頭區的店家、攤商協調，凝聚未來的開發共識，盼能及早完成土地有償撥用，與日管處攜手改造朝霧碼頭。

日管處則說，近年陸續改造伊達邵、玄光及水社碼頭設施，前兩者都已完成候船空間與碼頭整體意象，而水社碼頭擴建計畫，也只剩平台鋪面工程，預計下個月就會完工，期盼朝霧碼頭的土地問題，能在公所的努力下取得成果，日管處則將全力協助改造碼頭區，提供遊客舒適完善候船與休憩空間。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法