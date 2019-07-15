宜蘭國民運動中心水質差？泳客疑染腸胃炎

2019-07-15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭國民運動中心爭議不斷！除驗收拖一年仍未過關，吳姓民眾投訴，他弟弟的女友到運動中心泳池游泳後罹患腸胃炎，也有人眼睛受感染，質疑泳池水質有問題，應做檢驗；縣府教育處回應，會加強管控運動中心泳池生菌數及氯含量。

疑游泳喝到池水 教育處指兩者關係待查

宜蘭國民運動中心去年五月完工，發現九百多項缺失，啟用時間一延再延，去年十一月，縣府同意「先啟用再驗收」，然而完工一年多，啟用也逾八個月，驗收仍未通過，縣府因此遭審計室發文檢討要求改善。

縣府驗收工程改善項目，包含泳池使用鹽消毒，導致氯含量不足，縣府對外表示，水質經過檢測與管控後，已符合標準，但泳池水質遭外界質疑。吳男說，弟弟的女友和家人到國民運動中心運動，當天大家都吃一樣的食物，使用不同設施，回家後只有到泳池游泳的弟弟女友感染腸胃炎，疑似喝到泳池的水，到醫院看病時，醫生也說，泳池水質有必要再檢驗，因為這已非第一次。

宜蘭市長籲抽驗水質 教育處：每天檢測

另外，吳男母親朋友的孩子，到運動中心泳池游泳後眼睛感染，還轉移感染到腎臟住院，建請縣府針對泳池的水質嚴加把關；宜蘭市長江聰淵相當關心此案，他在臉書PO文，呼籲民眾到國民運動中心時多留意，縣府必須嚴格抽驗水質。

教育處指出，民眾泳池游完泳後受到感染，是否與運動中心水質有關，還有待查證，縣府會主動向當事人關懷，現階段運動中心泳池每天依照規定檢測，水質應該沒有問題，將再加強生菌數與氯含量管控，民眾若遇到問題，可向縣府反映。

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