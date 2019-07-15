月內第4起 冬山農路遭棄5噸垃圾

2019-07-15

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣被偷倒廢棄物再添一樁！冬山鄉三奇村農路昨發現遭人棄置五袋太空袋裝的垃圾，估計約五噸，經烈日曝曬臭氣沖天，一個月內全縣第四起，村民痛罵真夭壽；環保局稽查人員已蒐證調查，並在縣境道路針對可疑車輛加強攔查。

上月28日起 頭城、冬山、員山都被丟包

上個月二十八日，頭城鎮烏石港附近空地被偷倒十七噸廢棄物，本月一日，冬山鄉第二公墓聯外道路，也遭人放置一噸半垃圾，另員山鄉粗坑地區被掩埋來路不明的垃圾，數量有待挖掘清點，這些廢棄物共同點是經過壓縮成型，從大台北地區、桃園市載運到宜蘭縣偷倒。

環保局報請檢方偵辦，四日查獲四名男子涉案，庭訊後全被收押，根據事證研判，偷倒的廢棄物用大噸位貨車運抵宜蘭縣，由地方上不肖人士接應，改以小車分裝，載往偏僻地點棄置。

三奇村鄰近龍德工業區的三奇東路，近來傳出陣陣惡臭，村長戴旺傳到場察看，目睹五袋大型太空袋裝的垃圾棄置路邊，宜蘭縣議員楊弘旻、冬山鄉代李蕣利通報環保局稽查，稽查人員破袋蒐證，通知冬山清潔隊今天清運，鄉親見到堆積如山的垃圾堆，痛罵偷倒者喪失天良。

丟三奇村路旁 民代、村長痛罵真夭壽

李蕣利說，不肖人士在全縣各地亂倒廢棄物，東窗事發後，環保局會同警方在北宜公路、北部濱海公路等縣界交通要道，攔查可疑大貨車，不料，冬山鄉三奇村又被偷倒五噸廢棄物，除了日前被收押的四人，是否還有漏網之魚？希望環保局查清楚，務必斬草除根。

環保局回應，三奇村被偷倒的垃圾已經腐爛，棄置時間應有半個月，可能與先前頭城鎮烏石港、冬山鄉第二公墓聯外道路的廢棄物同一批，只是較晚被發現，但也不排除其他非法業者趁虛而入，將深入了解查個水落石出。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法