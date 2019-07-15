台南天文嘉年華 8公尺天文鐘超吸睛

2019-07-15

週休二日吸引三千八百人次

〔記者萬于甄／台南報導〕南瀛天文館暑假盛事「二○一九台南天文嘉年華」登場，天文館打造八公尺高的造型天文鐘，配合主題飛月遊樂園，營造出有趣的天文課程，一連兩天吸引不少大小朋友參加，首日湧進約兩千人次，昨也有近一千八百人次。另外，天文嘉年華今年首度推出親子野餐小旅行，名額有限，報名要快。

8月25日前天天有飛月遊樂園

南瀛天文館表示，開幕系列活動規劃天文科學攤位體驗、科學沙龍、「奔月歷險」太空動物互動展及土星衝觀測等，讓天文館從早到晚人潮絡繹不絕，昨推出3D球幕新片《極地企鵝上太空２︱流星之謎》，吸引許多親子前往，到八月二十五日前，天天皆有「飛月遊樂園」系列活動。

南瀛天文館指出，今年台南天文嘉年華開幕讓天文館湧入不少人潮，首日開幕活動中，也邀請成大無人機團隊表演，五十台無人機不斷變換著天文望遠鏡、月亮、星系及銀河等天文圖像，讓大小朋友看得目不轉睛。

首推親子野餐小旅行

二○一九台南天文嘉年華即日起至八月廿五日舉辦，除南瀛天文館每個週末都安排精彩豐富的活動內容外，更搭上野餐風潮，今年首度推出「天文旅行家：親子野餐小旅行」，受到許多家長青睞，即日起可洽南瀛天文館官網查詢，名額有限，有興趣的親子可踴躍報名。

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