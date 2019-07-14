白內障術後視力更差 原來血糖高

2019-07-14

文／梁中玲

58歲陳太太剛接受過白內障手術，視力卻僅0.05，比術前更模糊。經轉診過來，發現她的角膜嚴重水腫。問了一下患者，她沒做過健康檢查，但是有糖尿病家族史，懷疑和血糖不穩定有關，馬上將患者轉內科驗血糖，結果居然超過500毫克/分升（mg/dl），一般人飯後一小時也不超過200毫克/分升，經過內科醫師治療控制血糖，角膜水腫便快速消除，視力進步到0.9。

治療控制後 角膜水腫才消

根據2013年衛福部統計，台灣糖尿病盛行率為6%∼7%，國內約140多萬的糖尿病患，在門診常看到白內障過熟不敢開刀的糖尿病患者，隨時有引發青光眼失明的風險，或是從未健康檢查不知自己有無糖尿病。由前面的例子可以了解，知道自己的血糖有多麼重要，如果確定是糖尿病患者需要白內障手術，該注意哪些事項呢？

●空腹血糖穩定：連續3個月不超過200毫克/分升為佳。

●糖化血色素（HbA1c）：〈 7%為佳。

●控制常見的眼瞼炎：清除睫毛根部避免術後感染。

●預防性點抗發炎眼藥水3天。

●不宜放到過熟，以免增加失明風險：與醫師討論是否手術以及選擇適合自己的人工水晶體。

●不要過度期待：白內障手術並不能改善視網膜病變。

回想婆婆就是糖尿病患者，之前常提到電燈不夠亮，接受自己執刀白內障手術後，生活品質改善很多，戶外運動很方便，看電視也更清楚。所以糖尿病患者在血糖穩定的狀況下手術，一樣可以獲得良好術後視力。

萬一白內障較硬，也可以和醫師討論是否選擇飛秒白內障手術，降低術中機器能量，以保護角膜，增加手術安全。

台灣眼科醫師手術技術遠優於各國，糖尿病患者無須懼怕手術，只要配合內科醫師控制血糖，同時和眼科醫師充分溝通，一樣可以獲得滿意的結果。

（作者為亮晶晶眼科診所院長）

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