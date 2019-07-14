工作倦怠提不起勁 來杯花茶吧！

2019-07-14

文／曾薇蓁、姜智釗

34歲的黃先生焦慮地走進診間，他最近總是覺得非常疲倦，上班好像都提不起勁。同時肩頸僵硬、腰痠背痛，有時還會伴隨頭痛，感覺吃東西好像都沒有消化，做了各種檢查卻都找不出原因，最後被認為是「工作倦怠」，經中醫協助後，逐步重拾對於工作的熱情。

「工作倦怠」常常發生在壓力過大或者工時太長的傳播業、餐飲業、科技業、教育業、或醫療業等從業人員身上，最近還被世界衛生組織正式列入了國際疾病分類標準（ICD-11），定義是對工作消極，覺得精疲力盡，工作能力因而下降，還可能伴隨找不出器質性問題的頭痛、失眠、消化不良、或肌肉痠痛等等困擾，時間久了，甚至還會有心血管或腦血管疾病的潛在風險。

中醫看待「工作倦怠」，常用中藥疏肝理氣和安定心神，以排除工作壓力帶來的的一連串負面症狀，再加強補益氣血，藉此處理相關的消極態度和疲倦感受。

中醫也常用頭皮針來治療「工作倦怠」，如百會、神庭、曲差等都是很常用的穴位，都能幫助情緒的穩定和氣機的流暢（圖1）。

玫瑰花茶或菊花茶 搭配按摩

在上班時，也可考慮喝一杯玫瑰花茶或菊花茶，並且按摩頭面和肩頸的鎮靜、上里、風池、肩井等（圖2），適時緩解工作的焦躁。

建議「工作倦怠」的民眾，不妨停下腳步重新思考工作帶來的自我價值，也同時找尋除了上班之外的嗜好，比如說固定騰出時間培養運動的習慣，紓解壓力，還能有成就感。

儘量維持規律的睡眠習慣，讓身體好好休養生息；日常飲食要清淡、均衡，避免增加腸胃的負擔。

（作者為桃園市蘆竹區大竹風澤中醫診所中西醫師）

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