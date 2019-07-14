無視健檢數字 甜食不忌糖尿病上身

2019-07-14

文／余宜叡

40多歲的李女士因體重持續減輕，同時有容易口渴的症狀就診，醫師安排她接受空腹血糖檢測，當下空腹血糖值高達260mg/dl，糖化血色素高達13.6%，李女士不敢相信自己的年紀不算大，竟然會罹患糖尿病，而且還這麼嚴重。

她說：「我每3年都有做成人健檢，空腹血糖數值也沒有超過很多？怎麼會突然就罹患糖尿病？」

已是糖尿病前期 都沒控制

仔細檢視李女士過去的3次成人健檢報告，空腹血糖第1次為99mg/dl，第2次為109mg/dl，第3次為121mg/dl。其實第2次健檢中已開始出現紅字，但李女士覺得身體沒有任何不適，就沒有放在心上，第3次指數雖高，李女士也自我推測應該是自己最近甜的東西吃得比較多，之後再多運動，少吃一點就可以了。

不過李女士也承認運動只維持了兩週，就沒有再繼續了，因此又再度重回之前沒有運動、飲食也沒控制的習慣中，加上她沒有再回原院所找醫療團隊追蹤，結果導致糖尿病如今這麼嚴重。

在李女士的案例中，倘在糖尿病發生之前，仔細看過去的血糖相關報告，不論是空腹血糖，還是糖化血色素，都可以發現到，已經進展到「糖尿病前期」。除了少數特殊疾病或手術，如胰臟切除等，才會突然變成糖尿病。臨床上大部分的個案都像李女士這樣，會先經過糖尿病前期這個階段，才會進展到糖尿病。

因此追蹤每年的健檢報告，不論是成人健檢、員工體檢或自費體檢，都應了解自己的血糖指數。若已進展到糖尿病前期，建議及早介入，改變飲食習慣，以及運動，可以維持血糖穩定，不惡化，甚至是可以逆轉的。

（作者為彰化基督教醫院家庭醫學科主治醫師）

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