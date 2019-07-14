《健康聚寶盆》每天數獨玩填字 人老「腦」不老

2019-07-14

文／柯俊銘

人一旦上了年紀，常會抱怨記性大不如前，除容易忘東忘西外，反應好像也變慢許多。您有類似的困擾嗎？是否擔心自己的「頭殼」每況愈下？

一份不久前發表在《國際老年精神病學期刊》（International Journal of Geriatric Psychiatry）的報告就指出，平時多玩數獨或填字遊戲，有助維持腦部正常運作，延緩逐漸衰退的情形。

有助維持腦部正常運作 延緩衰退

這項研究由英國艾克塞特（Exeter）大學醫學院的安妮．柯柏特（Anne Corbett）博士主持，她和倫敦國王學院的學者合作，針對超過1萬9000位年齡介於50至96歲、且未罹患失智症的民眾進行調查，目的在探討規律玩數獨或填字遊戲對於大腦機能可能帶來的影響。

過程中，所有人均安排問卷訪談，主要是瞭解他們日常玩數獨或填字遊戲的頻率有多高。後續這些個案還要接受一連串的認知測試，內容包括：注意力、訊息處理能力、推理能力、執行功能和記憶力等。

結果發現，越常玩數獨或填字遊戲者，認知測試的表現就越佳，無論是答題速度、準確度都優於鮮少玩或完全不玩的人。進一步的分析顯示，每天玩數獨或填字遊戲超過一次者，在許多測試項目上，腦齡遠比實際年齡還要年輕，比方說文法推理的部分，腦齡要比實際年齡年輕大約10歲，而在短期記憶的部分則是年輕8歲。

腦齡可比實際年齡年輕8-10歲

研究者表示，目前全球失智症病患將近5000萬人，每年新增的案例就多達1000萬人，而醫界尚未找到能根治的療法。雖然這項調查無法提供直接證據，確認常玩數獨或填字遊戲可預防失智症，但透過這些遊戲的刺激，確實能發揮益智效果，讓大腦保有較好的運作功能。

有鑑於此，想要老來腦筋依然靈光嗎？不妨開始嘗試玩數獨、填字遊戲吧！

另外，專家也強調「用進廢退」的概念，要活化大腦其實還有很多方法，像是可以學習外語和培養新嗜好（如瑜伽、繪畫、園藝、彈奏樂器、跳舞、木工等），或是參與志工服務，擴展社交圈都是不錯的選擇。

（作者為公職臨床心理師）

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