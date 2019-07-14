春遊嘉市抽中汽車 以為遇詐騙

2019-07-14

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府配合交通部觀光局「春遊專案」，推出「百萬汽車抽獎」活動，兩個月期間共吸引兩萬多名旅客造訪嘉市，昨天百萬汽車幸運得主台中市民賴銘堃到嘉市領獎，他推薦嘉義小旅行，好吃又好玩，適合悠閒漫遊。

嘉義市長黃敏惠昨將Toyota C-HR汽車鑰匙頒獎給賴銘堃，賴帶著兩位女兒現場試車、發動，並說他只登錄四千元的發票就抽中百萬汽車，當時接到得獎電話通知時，還以為是詐騙集團打來的，經確認後，直呼自己實在太幸運了。

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