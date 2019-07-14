嘉市第二間公托招生 40名額僅18人報名

2019-07-14

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府運用大業國中校舍打造第二間公共托嬰中心「東區公共托嬰中心」，將於二十一日啟用，預計招收四十名滿兩個月至二歲以下、設籍嘉市的嬰幼兒，最高收費為一般戶每人每月七千元，相較未加入準公共化的私立托嬰服務費約一萬四千元，便宜約一半，因托育準公共化政策等因素影響，昨天截止只有十八人報名，尚未額滿。

托育準公共化政策等影響

市府社會處兒少及婦女福利科長莊彩鴦說，推測東區公托未額滿原因，與政府擴大托育準公共化政策例如廣開公幼，以及家戶綜合所得稅稅率未達二十％送托可獲補助等，家長仍持觀望態度，將持續招生直到額滿。

家長觀望 一般戶每月7千元

莊彩鴦說，東區公托委託中華幼兒教育發展學會經營管理，每月收費一般戶一萬元、中低收及特殊境遇或高風險家庭七千元、低收入戶五千元，加上政府補助每月三至五千元不等，一般戶每月實付七千元、中低收兩千元，低收免費。

東區公托主任范玉美說，東區公托依嬰幼兒月齡分為滿兩個月至六個月、七至十二個月、十三至十八個月及十九個月以上共四個班級，共聘十名教保員，教室配置安撫躺椅、嬰幼兒專用椅、嬰兒床等，嬰幼兒或父母其中一方設籍嘉市即可申請，可跨區報名。

西區公托 初期也未招滿

莊彩鴦說，「西區公共托嬰中心」三年前啟用時，原招收四十名，實收三十四名，也未招滿，後來家長觀察硬體設施及教保員照顧品質後，爾後報名人數都超額，今年還有三十二人排候補。

市府另規劃在嘉義大學林森校區設置東區公共托育家園，前天完成勞務採購案招標，由嘉市希望種子兒童及青少年成長協會得標，預計年底前啟用，招收十二名滿兩個月至二歲以下、設籍嘉市嬰幼兒。

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