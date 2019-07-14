振興茶產業 桂林女茶隊培訓新血

2019-07-14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑鄉桂林社區為找回地方茶葉產業，成立「桂林女茶隊」，邀請茶專家到社區教採茶、揉茶、製茶及泡茶，並大力提升桂林茶的品質及水準，讓地方閒置茶園復活、社區再飄茶香。

古坑桂林山區早年是雲林產茶區之一，據地方耆老說，全盛時期全村超過九成村民家中都有茶園，因人口外移、人口老化，許多茶園閒置荒廢，或改種檳榔、柑橘等農作，現僅剩少許茶園仍有在收成。

桂林女兒、雲林科技大學助理教授劉雯瑜指出，雲科大USR（大學社會責任）計畫為協助找回桂林產業，經與村民訪談發現大家都很懷念當年入夜後大家聚在一起泡茶、聊製茶、採茶經驗。

劉雯瑜帶著雲科大工作團隊協助桂林社區振興在地茶的產業，聘請茶專家到社區教大家更多茶知識、如何製茶、採茶，因為剛開始研習課都是婦女朋友，所以成立「桂林女茶隊」，女茶隊中有人對茶一竅不通，有人家中早年有茶園、茶廠，經多次研習現在大家對茶有更進一步認識。

劉雯瑜說，女茶隊越做越像樣，許多對茶有興趣的男性村民，還有就讀國中、國小的孩子也加入，今年茶隊有十六人參加製茶士考試，有十五人通過，年紀最大七十三歲黃爸爸、最小剛滿十八歲的張怡宣。

張怡宣小時候曾跟著媽媽去採茶，對茶有特殊感情，喜歡採茶、製茶，特別愛喝茶，加上自己學機械工程，希望能對未來地方茶產業盡一份力。

劉雯瑜說，桂林的茶種以青心烏龍及金萱最多，採自然農法，除了採茶、製茶，也教泡茶茶席，希望透過培訓及推廣，讓製茶技術傳承，甚至年輕人回鄉承租閒置茶園以友善自然農法管理，找回社區早年家家戶戶有茶喝、處處可串門子喝茶的美好風俗。

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