雲縣國民運動中心試營運 7天免費

2019-07-14

〔記者林國賢／雲林報導〕耗資三億元、雲林縣首座國民運動中心昨天起試營運一週，提供所有縣民免費體驗，然後休館整理一週，本月廿七日正式開幕；縣府表示，國民運動中心初期預估每天可吸引二千五百人次來運動，成為雲林縣運動新地標。

耗資3億元興建 27日開幕

雲林縣國民運動中心位於斗六市，有室內溫水游泳池、桌球室、櫸木地板高架籃球場、羽球場、韻律教室及體適能中心等核心設施外，還有幼兒體適能教室、飛輪教室、直排輪曲棍球場、攀岩場等設備。

雲林縣副縣長謝淑亞昨天出席試營運啟動儀式，她表示，本場館是縣內首座結合休閒功能及運動健身的新型態場館，希望透過國民運動中心的建設，為全體縣民提供更優質的運動環境與休閒服務、促進民眾規律運動，更為在地體育專長的年輕學子提供良好的就業環境及機會。

斗六市民蔡均傑表示，他有慢跑的運動習慣，在馬路上跑步常常會遇到路邊停車等障礙物，空氣品質也比較不好，有優質的室內運動空間，他願意花錢來試看看。

許小姐指出，她對於瑜珈課程比較有興趣，如果有不錯瑜珈課老師，她就會報名參加課程。

預購票卡優惠 盼提升運動風氣

運動中心營運部經理胡崇浩表示，試營運期間提供所有縣民免費體驗現場設施之外，當場預購票卡可享七折、報名課程享八折優惠。

另外於公益時段提供年滿六十五歲銀髮族、五十歲以上原住民免費使用相關設施，打造健康樂活的在地生活圈。

立委劉建國表示，多年前看到全國多數縣市都有運動中心，雲林縣卻沒有，他積極協助向中央爭取經費，看到運動中心完工啟用，期待可帶動雲林運動風氣。

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