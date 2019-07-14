新店錦秀路 8/1起公所不再維管

2019-07-14

判決為私設通道 非公共道路

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區錦秀路及兩條巷道，是當地四個社區、一千多位居民的出入要道，三年多前經台北高等行政法院判決為社區私設道路、並非公共道路，新店區公所依法不再負責養護，將於八月一日起停止代繳路燈電費，當地日興里長高志堅希望道路仍由公所維護管理，但公所要求所有住戶出具供公眾通行的同意書，雙方有歧見，問題難解。

須同意供公眾通行 公所才付電費

高志堅表示，錦秀路內有錦秀社區、碧瑤別墅一期、二期及碧瑤尊爵大樓等四個社區近四百戶，錦秀路及六十巷、六十三巷是社區居民的出入道路並持分土地所有權，建商占九成、區分所有權人僅占一成，道路及路燈以往都由公所維護管理。

他說，三年多來，建商與部分住戶針對社區道路權屬有法律糾紛，他已代墊今年一月至六月的路燈電費，公所要求所有住戶出具供公眾通行的同意書有困難，居民還是希望公所繼續維護管理。

新店區長林煌源表示，台北高等行政法院在二○一六年二月判決，確認該路段是社區內私設通道，公所考量社區居民夜間通行安全，三年多前判決確定時，並未馬上停繳路燈電費，建議管委會接管維護路燈，或依「新北市建築管理規則」規定，土地所有權人出具供公眾通行同意書，即可由公所繼續維管。

林煌源說，公部門依法行事，絕非刻意造成社區居民不便，將從八月一日起不再維管道路及路燈，希望管委會儘速接管路燈電號移轉，維護用路人安全。

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