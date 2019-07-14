國際少年運動會 新北小將勇奪5金

2019-07-14

〔記者周湘芸／新北報導〕在俄羅斯烏法舉辦的「國際少年運動會（ICG）」昨閉幕，新北市代表隊十八位選手參加田徑、游泳、柔道及希羅式角力，榮獲五金、三銀、七銅共十五面獎牌，正在北歐參訪的市長侯友宜，發賀電嘉勉新北小將為台灣及新北爭光。

18選手參加 另摘下3銀7銅

市府秘書長林祐賢表示，新北市曾於二○一六年主辦ICG賽事並成為會員，今年是第八度參賽，讓十二至十五歲的優秀選手有機會在國際體育舞台嶄露頭角；教育局長張明文說，選手必須克服俄羅斯天候不穩定及日夜溫差大的狀況，再加上時差、飲食適應及語言等問題，優異表現難能可貴。

教育局指出，在游泳項目，福和國中吳以恩在女子五十公尺仰式和一百公尺仰式包辦兩面個人金牌，新泰國中陳妤函獲得女子五十公尺蝶式銀牌、女子五十公尺自由式銅牌，佳林國中方馨苡拿下女子兩百公尺蝶式銀牌、女子四百公尺自由式銅牌及一百公尺蝶式銅牌；在團體賽方面，吳以恩、陳妤函、方馨苡和福和國中李怡諄合力摘下女子四百公尺混合式接力金牌、女子游泳四百公尺自由式接力銀牌。

柔道項目由正德國中陳鵬宇奮勇摘下八十一公斤級金牌，正德國中何琇君等人獲得團體賽金牌、四十八公斤級銅牌，竹圍高中張又文是七十公斤級銅牌、中山國中李崇綸五十五公斤級銅牌；田徑項目由安溪國中陳宇昂拿到男子跳高銅牌。

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