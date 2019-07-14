瑞芳海岸全台最髒 學童請求市長關心

2019-07-14

〔記者林欣漢／新北報導〕環保團體調查全台海岸線的垃圾，發現新北市瑞芳區海岸線垃圾密度最高，連續兩年蟬聯「最髒的冠軍」，鄰近該處海灘的鼻頭國小師生前天到場了解，小朋友驚呼垃圾真的很多，請新北市長侯友宜等「大人們」關心下一代的環境；對此，市府及東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處都表示，垃圾來源是海漂垃圾，地勢陡峭造成淨灘不易，會持續加強淨灘。

南雅漁港到鼻頭 連續兩年「奪冠」

綠色和平組織調查表示，台灣海岸線總計有超過十五萬袋垃圾、多達六四六噸，平均每公里海岸線垃圾量遠勝日本、韓國，尤其是台二線八十三．二公里處南雅漁港到鼻頭之間海岸線，已連續兩年蟬聯「全國最髒的海岸線」。

地勢陡峭難淨灘 志工下不去

鄰近該處海灘的鼻頭國小，每學期都會帶領孩子到鼻頭、南雅淨灘，校長陳玉芳前天帶領小朋友到現場，讓孩子了解家鄉的海岸線被污染的嚴重情況，思考、討論如何解決海廢污染的環保議題，小朋友看到海岸遍布垃圾、滿目瘡痍的景象都相當吃驚，紛紛表示「要找家人一起撿拾垃圾」、「請大家不要再亂丟垃圾了」、「在FB、IG宣導」、「請市長、局長來關心」。

鼻頭國小校長 建議設階梯護欄

陳玉芳把孩子們的意見PO上臉書，她表示，孩子們集思廣益，傳達對於未來環境的憂心跟期望，希望政府重視並儘速採取行動，解決該處海岸線淨灘不便的先天困難，是否在適宜地點、不影響自然景觀生態下，設置階梯護欄供淨灘人員安全地下去清理垃圾，否則每次洋流或颱風過境，都會帶來龐大海洋廢棄物，問題周而復始不斷上演。

「惡劣的海岸地形，環保志工根本下不去。」常在基隆北海岸淨灘的志工陳信助說，距離該處海灘的道路有二十五公尺高，走下海岸的路全被雜草覆蓋，淨灘的困難度、危險度都很高。

颱風及洋流帶來垃圾 清不勝清

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處副處長吳建志指出，該處海岸線地勢陡峭，屬於未登錄地，去年曾清出近六十噸垃圾，颱風、洋流、 季風帶來大批海漂垃圾，清不勝清，所以每年等颱風季過後才會清理。

環保局將加強淨灘、企業認養

新北市環保局表示，曾在海岸線架設監視器監控，發現每次清完海漂垃圾後，大約三天又有新的海漂垃圾被沖上岸，確實清不勝清，會請管理機關東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處善盡維護責任；環保局、教育局並說，肯定鼻頭國小師生關心生態環境，會持續透過淨灘活動及企業認養海岸線等方式，結合民間團體力量共同維護海岸整潔，也呼籲民眾支持垃圾減量，從源頭減少垃圾。

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