高雄人挺「廣德家」 黃捷服務處設攤湧人潮

2019-07-14

〔記者王榮祥／高雄報導〕老闆加油，高雄人挺你！

高雄香蕉煎餅名店「廣德家」因力挺罷免高雄市長韓國瑜活動，遭大批韓粉瘋狂攻擊，連房東也拒絕續租店面，卻因此引爆更多高雄人相挺，繼前天「諾曼底」咖啡店出借騎樓，昨天時代力量高市議員黃捷接力出借服務處，引爆大批排隊人潮，原定下午三點開賣，中午十二點就有人排隊，一百張號碼牌在開賣前幾分鐘就全數發光。

黃捷出借服務處 僅低調致意

第一位到場的陳鳳蘭住高雄鳥松，她中午十二點就到場，排了快三小時才買到，純粹為了支持台灣人理念，領到香蕉煎餅當下，她也為老闆加油打氣。

下午3點開賣 12點已有人排隊

專程從台北南下的小尤說，身處自由民主國家，本來就該對不同意識形態相互尊重，他佩服老闆的英勇，大家都是台灣人，他的標籤就是台灣、不怕被貼標籤，希望透過支持老闆，表達力挺台灣的心聲。

住鳳山的邱小姐，下午快三點帶著幾個月的寶寶到場，驚覺號碼牌已發完，這是她第三次排隊，可惜都沒買到，下次會再提早一點。她說，看不慣霸凌老闆的言行，希望老闆加油。

老闆張廣德說，每天都賣一百份，前天因為警方臨時關切，有些消費者還沒領到，希望可以回來領；張廣德強調，看到那麼多民眾支持，他會更有勇氣面對霸凌，也很謝謝市議員相挺，讓他覺得處處有愛、人間有情。

「公民割草行動」也到場聲援，強調市民票投給市長是保護市民，不是讓支持者霸凌市民，痛批韓國瑜已失格，雖然韓粉霸凌廣德家，但高雄人挺廣德家到底。

公民割草認為，韓市長應好好教育韓粉，教不了韓粉怎麼選總統？怎麼帶領台灣？如果是這樣，乾脆下週初選民調宣布後直接辭職，不然公民割草一定會追韓國瑜到罷免最後一刻。

出借場地的市議員黃捷昨到場致意後便低調離開，她希望外界把關注都放在「廣德家」身上。

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