更改設計 中壢藝術園區8月開放

2019-07-14

〔記者許倬勛／中壢報導〕位於中壢區南園二路的中壢藝術園區，原名忠福公園，已有卅年歷史，因園內硬體設施多已老舊，中壢區公所去年十月斥資一九九三萬元修繕，原本預計上月開放使用，但迄今鐵皮圍籬未撤，許多設施也無法使用，地方怨聲載道；對此，區公所解釋，是因更改設計才會延宕，預計月底完工、八月開放使用。

擴建溜冰場 更新河堤步道鋪面

區公所表示，延宕主因在於地方希望使用率高的溜冰場能容納更多人，也可供跳舞民眾在晚上使用，因此除將鋪面刨除更新，也把原本九米半徑擴建至十三米，另因擺放藝術品的位置略有調整，也需更改基座，考量安全因素，才會延後開園時間，但目前工程均已進入尾聲。

中壢藝術園區位於忠福派出所旁，占地約四五三八坪，是中壢早期開發的公園之一，園內綠意盎然、擺放許多雕塑藝術品，是居民喜愛的休閒環境，但因久未更新、硬體設施老舊不堪，且園內地面多有高低落差、積水頻傳，區公所去年十月開工整建，汰換園內座椅、施作綠美化、更新沿新街溪一五○公尺的河堤步道鋪面，並拆除不符CNS安全規範的搖椅、爬梯等遊具，希望「整型」後的園區更符民眾期待。

永福里民王世杰抱怨，半年來忍受施工噪音、無法入園運動的不便，政府公告六月廿八日完工，當天入園查看仍見許多設施圍有黃色警戒線，鐵皮圍籬也未全數撤除，絲毫沒有完工跡象，實在很離譜；市議員謝美英表示，施工單位應妥善告知民眾工程進度，若有延期等情形，也應主動設立告示牌或修改完工日期，勿讓民眾期待落空、質疑施工效率。

閒置空間利用 週四召開說明會

另外，民眾對於拆除遊具後留下的空間利用意見兩極，有人希望公所擺放雕塑品，也有人要求新設安全性高的共融遊具，區公所預計十八日召開說明會，討論閒置空間利用。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法