遊獅山線 有機會抽iPad mini

2019-07-14

〔記者黃美珠／北埔報導〕為吸引遊客搭乘台灣好行獅山線遊新竹縣，新竹縣府與交通部觀光局推出好康優惠，除有卅個梯次免費導覽遊程，憑乘車證明在特約店家消費還能參加抽獎，有機會把iPad mini帶回家。

搭台灣好行配合店家消費

縣府交通旅遊處長游志祥說，即日起到十月卅一日，憑乘車證明在特約店家消費可參加抽獎，獎品有iPad mini與多項在地好禮。

9月底前用電子票證半價

此外，九月卅日以前使用電子票證搭乘台灣好行獅山線，交通部公路總局也提供半價優惠，沿線部分商家並有消費折扣。

還有三十個梯次「樂不獅暑，跟著導覽旅行趣」 導覽遊程，可上報名網站（https://www.beclass.com/rid=22415f55d2438010a163）查詢相關內容。

三款主題套票供深度旅遊

縣府昨天與交通部觀光局在北埔慈天宮前廣場共同舉辦「仲夏獅山，遊購好行」活動，現場並有新竹縣在地特色伴手禮展售，行銷台灣好行獅山線自然生態、文化采風、古蹟訪祕推出三款主題套票，提供遊客認識獅山線沿線經過的新竹縣鄉鎮，進行深度旅遊。

其中經濟部中小企業處協助的「新竹縣新台三線特色產業文化復興發展計畫」，呈現許多與台三線客家傳統產業相關的老智慧與老故事，串聯成大地寶藏、人文寶藏、時光寶藏及記憶寶藏等四個遊程。

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