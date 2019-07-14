竹市六燃廠保溫基地揭牌 眷戶勾回憶

2019-07-14

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕被列為新竹市歷史建築的「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」（簡稱六燃廠），市府投入一千八百多萬元，簡易修繕臨建美路的眷舍，作為保溫睦鄰駐站基地，昨天揭牌。未來將做為展示和舉辦活動的空間，讓更多民眾認識六燃廠的歷史及當地眷村的人文。

新竹市副市長沈慧虹表示，六燃廠是少見保存完整的二次世界大戰遺跡，因區內有座高達六十公尺的大煙囪為醒目地標，老一輩市民慣稱為大煙囪。戰後眷村居民並利用廠區特殊結構，以屋中屋的型態克難生活，極富故事性。

沈慧虹說，六燃廠已爭取文化部再造歷史現場專案計畫補助八千八百多萬元，正進行全區先期規劃，未來將辦理本體結構補強及修復工程，並活化再利用。

但因該區面積近一公頃，修復工程無法一步到位，市府先將臨建美路六棟眷舍簡易修繕，作為保溫睦鄰駐站基地。

由於每年四到九月，大煙囪內有珍貴的霜毛蝠棲息，先完成建美路熊家簡易修繕與整理大煙囪旁的吳家，啟用作為交大團隊及藝術家Peter的駐站基地。

昨天駐站基地開幕，邀請原眷戶重返昔日家園，與文化部次長蕭宗煌分享當年生活記憶；蕭宗煌表示，再造歷史現場專案補助計畫希望藉由資料的蒐羅、整合，輔以科技技術，完整重現歷史現場，相信六燃廠能成為再造歷史現場的典範。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法