老翁騎車跌倒就醫 才發現罹本土登革熱

2019-07-14

〔記者王捷、楊金城／台南報導〕相隔三天，台南第九例本土登革熱病例昨天確診，這次病例住在左鎮山區，距離群聚感染的市區約有卅公里遠，感染源在哪？衛生局不敢斷言，仍在釐清病患的活動史。衛生局、環保局前天已針對個案居住地進行戶、內外孳生源清除，昨再加強居住地、活動地執行噴藥滅蚊及加強清除孳生源。

台南第9例確診 與市區群聚感染不同

第九例是名住在左鎮區榮和里的八十九歲老翁，十日出現發燒症狀，曾至診所就醫，十二日騎車跌倒被送至醫院，因發燒進行登革熱快篩為陽性後通報，昨確診為登革熱，病毒分型又是第二型，目前住院治療中。

衛生局進行疫情調查，老翁平日活動地以住家及自家菜園為主，另於七月七日曾至善化區牛墟活動，但老翁對最近的行程細節記不起來，也無到目前病例區活動史，如何感染登革熱？令疫調百思不得其解，持續追查感染源中。

距市區30公里遠 山區第一起病例

第九例登革熱，是出現在台南山區的第一例登革熱病例，距離市區中西區的群聚感染地約有卅公里遠，是否台南出現新的登革熱病灶？衛生局不敢斷言，指積極釐清老翁的活動史與接觸史，目前只能就老翁的住家、菜園灑藥，之前曾去過的牛墟，也已做好化學防治與環境清潔。

是否新的登革熱病灶 衛局正釐清

台南至昨累計出現九例登革熱本土病例，已有六例出院。南市登革熱防治中心指出，六月廿二日後曾至中西區開山里及東區大同里活動的民眾，只要出現發燒、肌肉痠痛，應立即到快篩合約院所或衛生所就醫，並主動告知活動史；也要求醫療院所，如遇有發燒個案，積極使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

疫情緊張，後壁區公所至今動員近三千人次進行全區登革熱孳清工作。柳營區公所昨也發起環境清理活動，並由區長李宗翰帶領公所人員、華山基金會與敏惠醫護管理專科學校學生志工，為柳營區中埕里一處行動不便的長者住家清理家園。

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