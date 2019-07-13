預防日本腦炎 施打疫苗最有效

2019-07-13

文／王淑俐

日本腦炎是一種由日本腦炎病毒引起的急性腦膜炎，與登革熱一樣皆是由病毒感染造成的疾病，也都是由蚊子當作媒介，傳播到人體而發病。

不同的是，感染日本腦炎，病患預後較差，而且通常留有神經後遺症，常見上下肢肌肉無力，嚴重者會造成智力不足、語言能力缺損、反覆性的癲癇發作，甚至是精神方面的問題。有的人可以恢復，大約一半的人會影響學習能力或出現行為能力異常。

目前並無特效藥物抗病毒

◎是否有藥物可以治療？

目前沒有特效藥物可治療，使用抗病毒藥物（如ribavirin）在日本腦炎治療上並無助益；類固醇（corticosteroids）或干擾素對於患者預後也沒有幫助。一般採行支持性療法包含使用藥物控制腦部內部壓力、維持適當的顱內壓，使用藥物控制癲癇，避免併發症發生。

與登革熱不同的是，登革熱目前尚未有有效又安全的疫苗在台上市，而日本腦炎已有疫苗可有效預防，且於台灣普遍接種。我國於2017年5月改用活性減毒疫苗（如：IMOJEV®、JEVAL®），取代傳統由鼠腦組織中培養製成的非活性疫苗。因為鼠腦疫苗接種後的副作用較多且需要接種較多劑。新型的活性減毒疫苗IMOJEV®，施打後，疫苗保護力到第5年還有98%，此研究也發現完成施打療程後，無人感染日本腦炎。

除疫苗外，避免被蚊子叮咬、民眾出入豬舍及水稻田等高風險環境，穿著長袖淺色衣物，作好防蚊措施，也可降低感染風險。

（作者為彰化基督教醫院臨床藥師）

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