聲帶長繭免開刀 「語言治療」還美聲

2019-07-13

記者翁聿煌／新北報導

33歲的黃老師在補習班教書，日前喉嚨沙啞疼痛，原以為是感冒，便自行購買感冒糖漿與喉糖服用，但狀況一直未見好轉，於是到台北慈濟醫院耳鼻喉科就診。

醫師透過內視鏡檢查發現她聲帶長繭，若手術治療，術後須噤聲3至7天，會影響工作，醫師轉介她給語言治療師蔡得榕，利用聲學分析發現黃老師的嗓音頻率太高，透過語言治療，學習正確保養及使用嗓音方法，2個月後嗓音好轉，聲帶的繭也已消失。

蔡得榕說，聲帶約1.5至2公分長，一旦長繭，會出現聲音沙啞、說話吃力、不易出聲等症狀，部分患者會有喉嚨痛情形，易發生於需要長時間或大聲說話者，如老師、歌手、工人、攤販等職業；胃食道逆流、長期咳嗽或喜愛食用刺激性食物者，也可能因聲帶受刺激而導致嗓音不佳。

蔡得榕說，聲帶長繭或長瘜肉，大多是保養方式不當或用聲方式錯誤所致，許多患者會因此影響生活及社交。聲帶長繭一般可透過手術或注射類固醇等方式治療，但部分患者因生活考量而不願意動手術，此時可利用語言治療，調整說話方式。

6週療程 痊癒率90%

耳鼻喉科醫師許瑛倢說，若聲帶長繭，通常會先建議嘗試做語言治療，需時約5至6週療程（每週1次），痊癒率約90%，若是無法解決或長其他異物，才考慮動刀。

語言治療包含身體姿勢調整、呼吸方式調整、發聲方式調整3部分，可獲得改善。

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