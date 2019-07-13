手抖到難舀湯 「醫薩刀」改善原發性震顫

2019-07-13

文／張維傑

60歲的陳女士是一位拼布老師，手巧有創意，打毛線、織毛衣也有好手藝，拼布教學20多年，學生都對她佩服有加，但最近停止授課，學生都好奇怎麼不開課了？

陳女士以身體疲累為由，表示先休息幾期，其實，她困擾的是近一年來出現手抖的情形，剛開始還不是很明顯，裁版、剪布、針縫只稍微有影響，但漸漸地症狀愈來愈嚴重，已到無法完成作品的程度，為了不打壞自己多年來給學生的好印象，毅然結束拼布教學。

到處求醫都無法改善手的顫抖，陳小姐輾轉到本院求診。她自訴除了因此放棄工作，平日喝水、吃飯、舀湯都沒辦法自如，常常灑了一地，沒有生活品質可言，痛苦不已；經仔細評估及檢查，確診她罹患的是腦部原發性震顫。

逾40歲每20人有1人罹患

原發性震顫是一種常見的腦部疾病，據統計，每5名65歲以上民眾中，就有1人罹患此病，40歲以上則是每20人有1人。罹患此疾病的人，會出現不同程度的肢體不自主性抖動，輕者影響手部精細的活動（如穿針引線、畫圖、化妝等），重者導致寫字字體潦草，以致無法辨識，甚至連喝水、盛湯、吃飯都會嚴重溢出或是翻倒。

腦部是支配我們身體活動的中樞，主宰著我們對身體的自主控制，一旦發生病變，就可能產生行動上的困難而影響我們的生活品質。

免開顱 隔日可出院

醫薩刀（無創聚焦超音波腦治療儀）是利用聚焦超音波的能量產生消蝕手術，僅對原發性震顫病人的病灶作治療，不需要全身麻醉，病人清醒著可和醫師對話，不需切開頭皮及打開頭顱骨，不用埋入電極電池，因此沒有出血及感染風險，病人接受治療後隔日可返家，頭部也沒有傷口，顫抖的症狀立即有改善，後續照顧也相對容易。

經向陳女士解釋病情、溝通醫薩刀的治療方式後，她決定接受這項治療，術後手抖狀況馬上有改善，可持續做她熱愛的拼布。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院醫薩刀中心主任暨神經外科主治醫師）

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