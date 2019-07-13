保健食品銀杏、魚油健腦護心？ 醫：只能輔助改善

2019-07-13

記者羅碧／台北報導

有研究報告指出，「即使每日補充Omega-3脂肪酸，也不能預防心臟病發生」、「服用銀杏並無法降低罹患阿茲海默症的機率」，但醫師和營養師提醒，這樣的結論並不表示魚油或銀杏不具保健效果，而是建議須先對症下藥之餘，再利用其特性改善引發病症的危險因子，但不能過度依賴。

遵醫囑對症下藥 再搭配食用

現代人常服用保健食品顧健康，但不同的研究有不同的結論，常讓民眾很迷惑。台大醫院北護分院院長黃國晉強調，延緩失能的確不應靠被動式補充保健食品的方式，而是要養成良好的健康生活方式後，再藉由保健食品，看是否能改善危險因子。

吃魚油能否降低罹患心臟病風險？郵政醫院營養師黃淑惠表示，魚油有保護心血管的作用，其中的Omega-3脂肪酸主要是可以降低三酸甘油酯，增加好的膽固醇（HDL），所以美國心臟協會已推薦EPA和DHA做為冠心病和高三酸甘油酯患者膳食補充劑；但有些研究發現可以有效降低三酸甘油酯，卻也可能上升壞的膽固醇（LDL）。

黃國晉指出，現在史達汀類（Statins）降血脂藥物大概只能降三、四成血脂異常病人的心血管疾病危險性而已，但有六、七成的病人可能還有三酸甘油酯高、好的膽固醇（HDL）低，以及吸菸、吃檳榔、不運動不良生活習慣等因素，這時醫師會考慮讓病人吃魚油，看能不能降低三酸甘油酯，以及利用魚油抗發炎的作用，看能否降低發生心血管疾病的危險因子。

高劑量魚油 須醫師處方

黃國晉表示，現已有藥品級的魚油，也就是EPA和DHEA濃度高於八十％以上，若一天吃二公克到四公克魚油，大概可以降低二到三成的三酸甘油酯，甚至有人降到五成，要看服用劑量多寡和個人的反應，但須醫師處方。

不少銀髮族吃銀杏想要增強記憶力、預防失智症，黃國晉表示，失智症分為好幾類，阿茲海默症是與類澱粉樣蛋白斑塊沉積有關，屬於退化性失智症，銀杏的主要作用是促進血液循環，改善血小板功能，以及抑制血液凝集等作用，所以被期待可以改善腦部血液循環障礙，以及耳鳴、眩暈等問題。

黃淑惠提醒，如果是有服用降血脂藥的人，不可自行併服高劑量魚油和銀杏葉萃取物，以免產生交互作用，導致凝血不良。

黃國晉提醒民眾，千萬不要花大錢，不要買來路不明的產品，不要買重金屬污染的魚油，以免中毒。服用前，最好先跟醫師討論，以免吃出問題。

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