連續大雨 高雄瓜果泡爛農損近500萬元

2019-07-13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕連續幾天降雨，高雄地區的香瓜、西瓜等農作傳出受損，市府農業局統計，截至昨日已造成四百九十一萬餘元的損失。市長韓國瑜特別前往岡山關心農損，並到梓官集貨場視察因應夏季颱風豪雨季，高麗菜滾動倉儲的準備情況，盼農會穩定供應蔬菜，並請農友如有災損，主動向公所通報。

農業局：如有災損請向公所通報

瓜農表示，這波雨下了約一星期，本來雨勢下下停停，對西瓜傷害不大，但十日深夜的一場大雨，造成瓜田嚴重積水，西瓜泡水後連救都救不了，只能眼睜睜看著這批再三天就可採收的西瓜爛掉，相當心疼。

再3天可採收 西瓜爛掉瓜農痛

農業局表示，受到西南氣流連續降雨影響，梓官、岡山、阿蓮、燕巢、六龜、杉林、美濃、楠梓、橋頭等區陸續發生農損，截至昨日統計主要受害農作物為木瓜，損失金額逼近兩百萬元，其次為香瓜、西瓜等。

在農產品供應調節因應措施方面，為防止哄抬菜價，汛雨期間高市府持續監控批發市場蔬菜價格，梓官區農會目前儲有甘藍七十公噸、紅蘿蔔廿公噸，屆時將視市場供貨情形釋出，以穩定菜價。

農路災損94件 復建經費逾2億

此外，這波豪雨也造成內門、田寮、杉林等區農路路基及擋土牆嚴重損壞，目前中央已啟動六月豪雨災害復建工程執行機制，市府也同時動支災害準備金因應，至十日為止，各區共提報農路災害復建工程九十四件，金額約兩億八百餘萬元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法