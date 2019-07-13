《桃園》身釘18鋼釘 汪家伶書法屢獲獎

2019-07-13

〔記者許倬勛／大溪報導〕「只要還能呼吸，就應該樂觀地活下去！」卅二歲畫家汪家伶曾獲周大觀基金會全球熱愛生命獎，她從小罹患罕病「先天性橫膈裂孔疝氣」，加上嚴重脊椎側彎壓迫心肺，體內埋了十八根鋼釘固定，無法如常人激烈運動，但生性堅強的她全心投入藝術創作、獲獎無數，兩年前返回家鄉大溪開設書畫工作室教學。

汪家伶出生時橫膈膜破了一個洞，導致器官嚴重錯位，一邊肺部還因手術後遺症造成壞死，僅存的肺部不斷腫脹使她胸廓變形，脊椎隨之彎曲，行走幾步就喘、呼吸痛如針刺，到了國中因脊椎壓迫心肺再度開刀矯治，釘入十八根鋼釘固定，至今仍須長期服用藥物、仰賴製氧機和呼吸器控制病情。

汪家伶說，在氣喘與胃出血輪流發作的情況下，造成她營養不良、發育緩慢，小時候只要一感冒，一定惡化成肺炎，求學過程有四分之一的時間都在病房度過，唯有繪畫、書法能讓她得到暫時的解放與平靜。

致力創作 磨難變養分

「儘管拿了手爛牌，不代表不能玩下去！」就像古時的文人墨客，病痛帶來的磨難成為汪家伶創作的養分，雖受身體狀況限制，每天只能書畫二到三小時，否則會出現呼吸困難等情形，但她樂此不疲，寫心經也寫詩，大學起開始報名參賽，主攻隸書、行書等字體，迄今累積許多海內外獎項，包括國際書道佳作、台灣、日本真太陽書法展準大賞、全國書法比賽第一名等。

汪家伶兩年前從台北搬回家鄉大溪，與家人一起經營咖啡廳與書畫工作室，平時除了教書法、繪畫，目前正為了明年周大觀基金會協助舉辦的展覽，全力投入創作；汪家伶說，為疾病所苦的人，因振作而變得健康幾乎是不可能的，但我們可以突破，把不好的想法變成好的，希望她的故事能為患者帶來希望。

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