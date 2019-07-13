台鐵國產化沒成效 林佳龍批採購設計不良

2019-07-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕為推動國內鐵道產業發展，交通部鐵道局昨天於桃園捷運公司舉辦「鐵道科技產業推動座談會」，共有二百多位產、官、學、研代表參加，對於推動國內鐵道產業，交通部長林佳龍除批執政黨立委阻擋外，還點名台鐵局採購設計不良，雖然行政院有鐵道產業會報，但採購漏掉台灣車輛公司，根本沒有成效。

鐵道局辦鐵道科技產業推動座談會

林佳龍在座談會上進行結論，當場宣布正式成立「R-Team」台灣鐵道產業聯盟、也就是國家隊，其次則是設置鐵道產業技術研究與認證中心，他還苦笑說，若不是他堅持設置，該中心的組織條例是不會通過的，因為反對的竟然都是執政黨立委，現在組織條例好不容易出委員會，預計九月就可以正式三讀。

至於第三則是軌道、鐵道產業標準化、規格化，為此林佳龍點名台鐵採購設計不良，他說，行政院早在他上任前就成立鐵道產業會報，跨部會弄得虎虎生風，但老實講沒有什麼成果，因為台鐵最重要的採購卻漏掉台灣車輛公司（台車），未來可以努力的方向，包含輕軌產業，涉及到的採購指南可以趕快推動，反觀高鐵就是模範生，跟中鋼、工研院、台車都有合作，很多項目都已經國產化，值得各界借鏡。

交通部鐵道局長胡湘麟表示，籌組鐵道產業聯盟的主要目地，是提升自主技術及本土化發展，促進軌道產業升級、形成完整供應鏈，投入國內輕軌建設、維修備品及智慧鐵道開發，預計以三個月時間完成籌組。

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