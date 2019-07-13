苑裡山腳蔡氏濟陽堂前 消防栓入地了

2019-07-13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮山腳蔡家古厝是當地重要縣定古蹟，不過，之前山腳蔡家古厝前方立了一根消防栓，不僅被民眾批評破壞古蹟整體外觀，且有騎士因此摔傷，或是車輛會車時被刮傷，經過多次會勘，台灣自來水公司才順應民意，近日已完成地下化，不再有立柱消防栓妨礙景觀與交通。

礙眼礙交通 地方多次反映

苗栗縣政府文化觀光局考究，山腳蔡氏濟陽堂建於清朝嘉慶年間，為蔡家來台第二代子孫高中貢生後，聘請中國唐山師傅建造，前後建屋時間長達十年，左右兩旁各蓋護龍相連，屬傳統閩南合院式建築，其格局、規模或木雕、泥塑交趾等設計，展現傳統風味，建物歷史迄今超過一百八十年。

惟古宅歷經關刀山大地震及長期閒置，部分建築體劣化損壞，年久失修恐有傾圮疑慮，縣府為保存珍貴文化資產與在地歷史記憶，經多年與蔡家後人協調，於二○一○年指定為縣定古蹟，並於前年獲得文化部文化資產局及農委會水土保持局補助七千四百萬元整修，於今年二月完工，百年古蹟也重現往日風華。

但古蹟前，卻有一根立柱式消防栓，與身後古色古香的堂邸十分不匹配，地方多次反映盼能地下化，不過台灣自來水公司之前總表示，經與消防單位會勘後，認為消防栓無導致汽機車遭撞可能性，並表示若要遷移或地下化，居民需負擔部分費用，一度引地方不滿。

經里長怒嗆 台水從善如流

山腳里長郭志成更怒嗆，不遷移沒關係，民眾反映他可以不陳報，但是發生事故時，相關單位必須自行負責。之後台水才改變態度，表達會勘後採納民眾意見，消防栓改為地下化，已於日前完工。

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