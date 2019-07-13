南投縣府讓步 溪頭將蓋立體「純」停車場

2019-07-13

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉溪頭風景區闢建立體停車場案，縣府與台大實驗林管處經一年多的溝通、協商後，因縣府不再堅持停車場朝「多目標用途」開發，雙方終於破冰，並達成「廣停一」提升大客車停車量，立體停車場預定地「停四」，則作為小型車專用的停車場，總經費初估一億元以上，縣府將循「前瞻計畫」管道向中央申請經費補助，以利溪頭塞車問題早日獲解。

解決塞車問題 逾億經費爭取補助

南投縣鹿谷鄉因溪頭、杉林溪、妖怪村等風景據點良多，遊客多平日就會交通打結，假日車陣常綿延一、二十公里，從溪頭回堵到鹿谷市區，令居民苦不堪言。

台大實驗林管處溪頭自然教育園區，目前停車場小型車位約七○二個、大客車約五十個，停車場及停車位不足，是溪頭塞車的主因，縣府、台大都認同，但對於立體停車場規劃卻意見相左。

縣府原規劃遊憩、賣場 台大反對

縣長林明溱認為，在不破壞溪頭自然環境生態前提下，應連同賣場、遊憩等相關設施，一併納入朝多目標用途規劃，將可讓立體停車場發揮更好、更大的經濟效益，惟台大卻擔憂可能有圖利特定廠商的疑慮，才使得該案進度卡關，如今縣府同意只做停車場使用才讓停車場規劃有突破。

縣府建設處長李正偉說，立體停車場預定地「停四」的面積約○．一六公頃，未來要興建多少層、規劃多少小型車停車位，以及面積約○．六公頃的台大現有停車場「廣停一」，未來能再擴充提升多少大客車停車數量等種種細節，均有待雙方進一步研議。

台大允諾 彈性放寬園區停車管制

台大實驗林管處除允諾配合縣府立體停車場相關規劃事宜以外，也表示在假日或壅塞狀態下會彈性放寬管制，讓車輛停在園區內以增加車輛運轉以外，也將從第二停車場開始試辦自動化停車設置，以電子化替代目前的傳統人工作業，以縮短遊客排隊等候的時間，也建議遊客分散於平常日前來遊玩，才是避免塞車最佳之道。

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