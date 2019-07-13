捷運萬大線二期工程 2年內動工

2019-07-13

〔記者何玉華／新北報導〕捷運萬大樹林線二期工程路線全部位於新北市境內，七月十一日已啟動設計作業，二○二一年初完成細部設計後，辦理發包施工，預計二○二八年底完工；而進度已超過四成的一期工程，則是預計二○二五年完工。

設計作業啟動 2028年底完工

捷運萬大—中和—樹林線工程由行政院採一次核定分期施工，路線橫跨台北市及新北市轄區，依「大眾捷運法」由台北市擔任工程建設主管機關，負責全線規劃、設計與興建。

二期工程路線都位於新北市境內，從一期工程的土城金城路LG08站延伸到新莊中正路迴龍站止，全長約十三．三公里，共設置兩座地下車站及十一座高架車站，預計二○二八年底完工，屆時將可與捷運新莊線、土城線、新店線、信義線等銜接轉乘。

台北市捷運局指出，二期工程財務計畫經行政院在二○一八年十月核定，相關都市計畫變更已通過新北市都市計畫委員會審議，已提送內政部都市計畫委員會審議中。

二期細部設計共分為兩個設計標，都已完成廠商遴選，設計費共約八．六億元，預定二○二一年初完成細部設計後，就辦理發包施工。

一期進度40.8％ 2025年完工

一期工程自中正紀念堂站起至新北市土城區金城機廠止，全長約九．五公里，共設置九座地下車站及一座機廠，已全面施工，目前施工進度約四十．八％符合計畫進度，第一部潛盾機正於工地組裝，預定二○二五年完工。

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