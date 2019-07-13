宜縣府大風吹 六處長異動

2019-07-13

〔記者林敬倫、游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府一級主管人事異動，最近傳的甚囂塵上；昨天晚上終於定案，縣府小內閣六個處長異動，這也是縣長林姿妙上任後，第二波一級主管調動，新人事命令將在十五日生效。

新任人事為，縣府工商旅遊處處長李東儒（原計畫處長）、交通處處長黃志良（原建設處長）、水利資源處處長李岳儒（原工旅處長）、社會處處長林蒼蔡（羅東林管處退休課長）、建設處代理處長吳朝琴（原副處長）、計畫處代理處長李新泰（原副處長）；原社會處長劉富美、水資源處長陳春錦、交通處長林國民等三人轉任參議。

僅一位新成員 其餘均是輪動與代理

這波名單，除林蒼蔡是新加入縣府團隊成員，其餘均是「大風吹」輪動與代理，只是換個位置，外界認為創意不足，也未具亮點；而在異動過程，部分處長未獲告知與徵詢，直到派令發佈才知情，感覺不被尊重，府內人員議論紛紛。

五十五歲的林蒼蔡曾在縣府擔任兵役課股長，歷經羅東林管理處課員、股長、專員、課長等職務。

縣長林姿妙說，上任六個月來，無日不思索縣政如何再提昇精進，新團隊就定位後，他會帶領新團隊往前衝，也期許各局處長秉持「縣民的事就是我的大事」心態，戮力為縣民打拚，營造安居樂業的家園，再創宜蘭新價值。

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