中央評估高鐵延伸宜蘭 縣府︰樂觀其成

2019-07-13

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕交通部長林佳龍上個月宣布研究高鐵延伸宜蘭的可行性，鐵道局近日表示，要做北宜直鐵還是高鐵，要再作評估；縣政府交通處指出，交通部願評估高鐵延伸宜蘭的可行性，縣府樂觀其成，無論是高鐵延伸或是北宜直鐵，交通部至少要給宜蘭其中一項建設。

北宜直鐵還是高鐵 爭吵不休

立委陳歐珀爭取北宜直線鐵路，盼改善雪山隧道塞車問題；不過，縣長林姿妙上任，喊出要爭取高鐵延伸宜蘭，陳歐珀批她「搞不清楚狀況」，交通建設不該淪為口號，否則要規劃到「外太空」都可以。

林姿妙回應「有爭取就有機會」，並稱陳歐珀也曾提出類似構想，根本是自打嘴巴，兩人一度唇槍舌戰；林佳龍最後同意，交通部將對高鐵延伸宜蘭與北宜直鐵同步評估。

北宜直線鐵路經多年爭取，目前有兩方案，方案一是從台鐵南港站直接往南，切過翡翠水庫集水區到頭城，幾乎與國道五號平行，長度約三十六公里，自強號從台北到宜蘭三十七分鐘，經費四百七十六億元。

方案二是從南港站直接往東到雙溪站，不經過福隆直接往南到大溪接到頭城，全長五十三公里，自強號從台北到宜蘭約四十七分鐘，經費五百五十三億元。

地方積極爭取方案一路線，但因翡翠水庫管理局與環團反對路線通過集水區，全案卡關仍無具體進展；縣府交通處指出，北宜直鐵是東部鐵路提速計畫一環，完成後，台北到台東只要三個半小時，台北到花蓮只要一個半小時。

交通處︰盼兩案有一案能成

北宜直鐵不見進展，交通部又提出高鐵延伸計畫；縣府交通處表示，高鐵延伸宜蘭，縣府當然樂觀其成，但因為需要規劃新路線，會遇到徵收土地問題，可不可行要看交通部評估，北宜直鐵則是銜接既有鐵道路線，只要經過集水區的問題能解決，就能有具體進展，站在縣府立場，只要兩案有一案能執行就可以，希望交通部儘早啟動評估。

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