巧克力囊腫小於4cm 可考慮試管嬰兒

2019-07-12

文／賴宗炫

33歲的小茹，結婚3年了，卻一直等不到喜訊。她自覺平時月經還算規則，只有來的時候下腹有點悶痛及輕微拉肚子，排卵期偶爾下腹抽痛，其他並無太大不適。

婦產科做生育力評估檢查時，超音波發現她的左側卵巢有一顆3公分巧克力囊腫，醫師建議她直接做試管嬰兒療程趕快懷孕，另一家醫院的醫師卻建議先開刀再懷孕；兩位醫師的說法不一樣，她不知道該怎麼辦。

卵巢巧克力囊腫又稱為卵巢子宮內膜異位瘤，屬於子宮內膜異位症的一種。它會影響生育能力，並可能對卵巢卵子質量產生不良影響。迄今還沒有足夠的臨床研究可以證明這類病人應該先做試管嬰兒，還是先做手術。

◎採取手術會造成某種程度的風險：

●卵巢排卵能力受損早衰。

●術後復發、重複手術。

●懷孕時間延後。

●影響試管嬰兒療程：成熟卵泡數量減少，增加排卵針劑量及未取到卵的風險。

卵巢子宮內膜異位瘤如果不分大小和嚴重程度，全都採取外科手術治療的話，很有可能會顯著降低卵巢排卵能力。對於患有卵巢巧克力囊腫的不孕症婦女，由於手術治療對懷孕的益處不明顯，目前建議如果巧克力囊腫小於4公分且無明顯臨床症狀（例如嚴重痛經），應該優先選擇試管嬰兒療程來幫助這些女性進行受孕；然而，當巧克力囊腫太大合併嚴重痛經、影響到試管嬰兒取卵，或是懷疑有卵巢癌可能性時，做手術治療處理是必要的。

因此，患有卵巢巧克力囊腫的不孕症婦女應該與醫師討論，確認適合自己的療程。總之，縮短懷孕時程是醫師與病人相同的目標，能早一點進入試管嬰兒治療對懷孕成功率是有幫助的。

（作者為國泰綜合醫院生殖醫學中心主任）

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