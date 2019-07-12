神經阻斷術＋藥物＋正念減壓法 燙傷病友疤痕攣縮 大幅減痛

2019-07-12

記者蔡淑媛／台中報導

57歲的龍女士去年3月因氣爆造成全身近30%嚴重燒燙傷，由於蟹足腫體質，疤痕攣縮嚴重，壓迫皮下神經十分劇痛，天天痛不欲生，透過神經阻斷術、藥物減痛及正念減壓法，多管齊下做疼痛治療，減痛至5、6分，也能好好復健。

另一名64歲的詹女士因椎間盤突出進行手術，術後因肌肉長期緊繃仍疼痛不堪，無法站立，由於又有免疫疾病硬皮症，雙重痛苦。配合免疫治療下，慎選藥物治療，控制疼痛，也做激痛點注射，大幅緩解肌肉緊繃造成的疼痛，能站，也能以助行器走路；她笑說：「重回彩色人生了。」

台中榮總麻醉部主任洪至仁指出，燒燙傷除了傷口疼痛外，清創、換藥時，常劇痛如刀割，長出皮膚後，也常有疤痕攣縮的問題，若壓迫到皮下神經也是劇痛難耐；神經阻斷術是在患部神經上注射麻醉劑，放鬆神經，以減少痛覺刺激和不正常放電，緩解疼痛。

疼痛也是病 忍痛是無法治癒

洪至仁說，龍女士的胸背、雙手手臂、右大腿嚴重燒燙傷，尤其胸廓燒燙傷，皮膚沾黏一起，非常痛楚，以神經阻斷術加上藥物減痛等治療，陪伴病人等待疤痕熟成的劇痛過渡期，而正念減壓法，也讓患者向諮商心理師學習調整呼吸、學習正向態度，放鬆身心靈，達到減痛。

台中榮總疼痛科主任吳志成說，疼痛是一種病，忍痛是無法治癒的，當發生疼痛的原因無法治療，或未能立即治癒，可以到疼痛門診，接受多項治療，幫忙減痛，包括激痛點注射、神經阻斷術、藥物調整、推拿、針灸、物理、心理治療，千萬別讓長期、慢性疼痛，導致憂鬱、失落及失眠，甚至引起高血壓等間接性的疾病。

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