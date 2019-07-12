少子化衝擊 嘉縣國一新生比畢業生少2成2

2019-07-12

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕少子化衝擊對嘉義縣愈來愈明顯，今年國一新生比畢業生少了七百八十五人，全縣減少三十班，所幸這幾年控管教師員額得宜，還未出現超額老師窘況，不過情勢愈來愈嚴峻，教育處採取遇缺不補、培養老師第二專長等策略，避免學校發生預期超額致士氣低落情事。

新港國中減4班全縣最多

嘉縣府教育處副處長李美華說，今年全縣國中畢業生三千五百九十九人，國一新生報到二千八百一十四人，一口氣減少二成二，影響所及，新港國中減了四班，為全縣最多，其次是民雄國中三班，另有七所國中減兩班，沒有學校增班。

縣府教育處長鄧進權表示，預期超額老師往往造成教學團隊人心浮動，校長承受莫大壓力，控管教師員額來消弭減班衝擊的做法，預計還可以撐個兩年，不過年年減班勢不可逆，教育處多管齊下來避免出現超額教師，包括繼續遇缺不補、管控員額、培養老師第二專長等，最終手段是降低班級學生數，從目前每班三十人比照嘉義市降至二十七人。

嘉市國中班級數減4班

新港國中校長林婉鈴說，今年畢業十五班、四百三十九人，新生僅三百一十一人、十一班，幸有預留代課缺，不至於出現超額教師；布袋國中校長吳敏男表示，普通班畢業三班，新生僅一班，幸體育班獲准招生，全校僅減一班，這兩年還沒有超額老師的壓力。

嘉市政府教育處統計，今年公立國中一年級新生人數一千九百五十人，較去年減少一百一十八人，班級數減四班；市府教育處課程發展科長林淑華說，教師員額因有控管，加上國中班級人數今年每班減為二十九人，規劃明年減為二十八人、後年減為二十七人因應，沒有超額教師問題。

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