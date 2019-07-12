雲林3類弱勢戶 3個月內全裝住警器

2019-07-12

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗南上週深夜發生住宅火警，雖有四棟民房受損，但因受災戶及鄰居家中都裝有「住宅用火災警報器」，警報聲提醒民眾提早逃離火場，所以無人傷亡。雲縣府為確保弱勢家庭住的安全，決在三個月內針對「獨居老人、低收入戶、中低收入戶」住宅全面安裝住警器。

獨老、低收、中低收共9千多戶

雲林縣消防局表示，雲林縣獨居老人約一千七百卅九戶，低收入戶五千四百九十四戶、中低收入戶數一千八百廿四戶，身心障礙者戶數約四萬六千五百七十戶，為達成弱勢族群住戶安全目標，將在三個月內完成縣內獨居老人、低收入戶、中低收入戶住宅全面裝設住警器，身心障礙者住戶裝置率達三成，預計一戶裝一個。

4萬多身心障礙戶 目標3成裝置率

在縣府團隊大力推廣下，各界善心人士陸續加入守護雲林家園安全的行列，消防局今年一至六月已獲捐贈住警器兩萬兩千四百四十七只，雲林縣經常有人居住戶數約十七萬多戶，目前有兩萬四千多戶已裝設住警器。

縣長張麗善表示，根據研究，人在睡眠當中聽覺最敏銳，觸覺次之，視覺再次之，火災初期只有裝設「住宅用火災警報器」才能發揮偵測警報的效果，讓住戶即時警覺並進行火災應變及避難。

消防局指出，在推廣住宅裝設住警器時，同仁、防火宣導隊及義消人員常被誤認為是詐騙集團而吃閉門羹，未來三個月期間，「住警器」裝設工作人員會密集前往弱勢家庭中，請村里長及社會福利團體事先在社區中宣導相關訊息，降低推廣障礙，讓住警器早日進入家中，早點為住宅安全把關，降低火災對民眾生命財產的損失。

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