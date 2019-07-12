罕見！ 福隆海水浴場出現「沙龍捲」

2019-07-12

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市福隆海水浴場昨天中午出現罕見的「沙龍捲」，持續約一分多鐘後就降下大雷雨，市民魏逸帆在沙灘對面的東興宮拍下難得一見的影像；基隆氣象站主任湯舜然表示，因為午後的熱對流旺盛，沙地的加熱情況更快，因為是在沙地上，影響時間不長，範圍也很小。

福隆沙雕季主辦單位福容大飯店表示，「沙龍捲」出現在距離福容飯店較遠的海灘，幸好不在沙雕區，看到外海有落雷、風雨變大，趕緊疏散遊客上岸，「沙龍捲」出現一分多鐘後開始降下大雷雨，雨勢驚人，雨停後確認無人受傷，沙雕也未毀損。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法