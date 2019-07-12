人車不爭道 看「陰陽海」有觀景台了

2019-07-12

〔記者林欣漢／新北報導〕「陰陽海」是新北市瑞芳區知名的觀光景點，位於台二線濱海公路旁，很多遊客為了取得最佳的拍攝視野，經常穿越馬路或在馬路邊拍照，險象環生，瑞芳區公所在水湳洞十三層遺址前設置兩層樓的觀景平台，讓遊客飽覽美景時不用擔心與車爭道的危險。

候車亭增建平台

「陰陽海」在瑞芳區水湳洞聚落的北側，是東北角濱海地區的特殊地景，因為海灣中的海水顏色偏黃褐色，與外海正常海水的湛藍色，形成鮮明對比而得名，主因是金瓜石山脈蘊含黃鐵礦，不易溶於水的三價鐵離子化合物Fe3+，流入海中形成氫氧化鐵，加上吸附泥沙後形成黃褐色懸浮物，黃褐色與湛藍的海水交錯形成漸層式的海岸線奇景。

可賞基隆山等美景

瑞芳區長王坤南表示，水湳洞候車亭前方是「陰陽海」，後方為十三層遺址，周邊還有黃金瀑布、報時山步道，東北角潮濕多雨，公所向市府爭取二百二十萬元整建候車亭並增建觀景平台，提供更好的候車環境，遊客也可以飽覽陰陽海、基隆山、十三層遺址及茶壺山等美景，是兼具觀景的多功能候車亭。

上班族李小姐從金瓜石到基隆通勤上下班，她表示，觀景平台可以一邊等車、一邊看風景，心情很好；市府表示，一旁的水湳洞漁港是熱播的電視劇「我們與惡的距離」拍攝場景，山腳下也有許多特色小吃，很適合暑假闔家出遊。

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