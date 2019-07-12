新北29條幹線公車 15日起手機可預約下車

2019-07-12

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府交通局去年底與新北市公車公會、台北客運業者聯合開發「Bus+」APP，提供「手機預約下車服務」，歷經半年多的上線測試，從下週一（十五日）起在廿九條跨區幹線公車全面啟用，民眾可在車上利用免費WiFi下載「Bus+」App後開啟藍牙，即可使用這項服務，其中十五條路線行駛雙北兩市。

15條路線也行經北市

新北市交通局指出，手機預約下車服務系統，十五日起在新北市廿九條跨區幹線公車路線全面啟用，分別是橘5、藍38、57、99、788、791、813、857、860、862、880、923、981、982，以及跨到台北市的紅22、藍15、藍22、264、624、637、656、667、704、705、706、795、819、849、936。

下載App後開啟藍牙

新北市交通局長鍾鳴時表示，民眾搭乘公車時，有時不確定要下車的站點是否快到了、或因來不及、忘了按下車鈴而坐過站，繼公車免費WiFi服務及跳蛙公車App後，再與公車公會合作，將物聯網（IoT）技術導入公車服務，將虛擬App與實體的下車鈴整合，讓民眾利用手機預約下車服務，安穩地搭乘公車抵達目的地。

不怕忘了按鈴坐過站

交通局運輸管理科長林詩欽指出，透過「手機預約下車服務」系統可避免公車司機急煞、緊急外切靠站等危險狀況；公車內並設置LCD螢幕，顯示行經站牌及預估到站時間，提供「即將到達站位」、「各站預約下車狀況」、「預計到達時間」等乘車資訊，讓乘客清楚掌握何時會到達目的地。

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