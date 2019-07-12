我家的兩岸故事 四城巡展高雄首航

2019-07-12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕由高雄、上海、台北、福州四城文化主管單位與財團法人沈春池文教基金會共同主辦的「我家的兩岸故事—遷臺歷史記憶兩岸四城巡展」昨在高雄開展，高雄市長韓國瑜參觀完展場後，提到自己身為外省第二代，特別想念媽媽的紅燒獅子頭。

數位技術結合真實經驗的影音紀錄

「我」展以二○一六年起始調研的「遷臺歷史記憶庫」搶救計畫中，豐富的人物影音及典藏文物為主題，結合互動科技與新媒體藝術，打造「漂移時光」、「遷臺映像」、「落地成家」、「我的傳家寶」四大展區，引領民眾穿古入今體會歷史積澱。

參與口述歷史拍攝的受訪見證者，包括前總統嚴家淦公子嚴雋泰、作家朱國珍、資深藝人劉尚謙、義送逾百位老兵骨灰歸葬故里的傳奇律師高秉涵，紛以他們的生命故事，溯源一頁遷臺史的流變脈動、追憶兩岸漂移時光的傳家篇章。

除了以數位技術結合真實經驗的影音紀錄，展覽更精選寄寓情感的各項傳家寶：承載時代記憶的母親裹腳鞋、戒嚴時期冒險傳遞的兩岸家書、神秘金三角情報員的精巧配件、百年手工訂製棉襖、戰神胡璉的軍用電話，這些隨身寶物皆在展場原件展示。

為了讓民眾能產生高度互動的時代體驗，展場虛實相應，透過不同藝術媒材讓歷史活化，現代水墨畫之父劉國松一九四九年畫作《媽媽，您在哪裡？》原作情境結合新媒體科技，民眾可與畫中人跨時空交會；透過科技媒介，民眾也可任意穿梭不同時空眷村。

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