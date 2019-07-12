挑高雄當主場？ 味全龍打臉

2019-07-12

〔記者葛祐豪、黃旭磊／高雄報導〕高雄市運動發展局長程紹同前晚在臉書宣布，重返職棒的味全龍隊，決定選擇高雄市做主場，但不久就遭味全龍打臉。對此，高雄市議員邱俊憲批說：「韓市府又再一次狼來了！」

議員：韓市府又再一次狼來了

程紹同前晚在臉書貼文：「味全領隊吳德威告知，經過審慎評估，味全龍決定選擇高雄市澄清湖棒球場做為主場再出發。」

球團：只確定會投標認養澄清湖球場

但味全龍球團不久就澄清，落腳主場選擇包括天母、新竹、嘉義及高雄澄清湖，味全龍尚未決定主場落腳何處，只確定會參與投標認養澄清湖球場。

對此，民進黨議員邱俊憲揶揄：「韓國瑜說要征服宇宙，我看，市政推動倒是處於一個平行宇宙的狀態」。

批踢踢棒球版的球迷也是一面倒噓聲，質疑說：「一切還要等公開招標的流程完成後才能確定，且這種消息應由味全開記者會宣布，怎會是高市府自己講？」、「選在這時候急著公布，不就是想拚初選嗎？」

運發局：球團受到其他城市壓力

對此，運動發展局（運發局）昨天公布今年四月十八日以來商洽過程，強調球團表明納澄清湖為首選，盼循「促參法民間自提（ROT）」模式入駐。 運發局長程紹同說，魏董（魏應充）南下親自勘場，副市長葉匡時當面允諾支持行政程序，而球團在前天（十日）也正面回應將參與投標，已啟動合作模式。

至於龍隊為何稱還在評估，程紹同表示，瞭解球團受到其他城市壓力，龍隊已公開承諾投標，彼此共識澄清湖是最佳選擇。

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