治水破功 重點清淤路段 鳥松神農路淹大水

2019-07-12

〔記者陳文嬋、洪臣宏／高雄報導〕高市昨受對流旺盛及西南風影響下起豪雨，造成多處積淹水，尤以鳥松區神農路淹大水，一度造成人車通行受阻，路竹區頂寮里三公宮附近則一片汪洋。高市議員邱俊憲批，市長韓國瑜誇口清淤就不會淹水，沒想到一下子就打回原形。他說，治水不是一蹴可幾，更不是靠幾分鐘表演式探查下水道，就可以釜底抽薪根除。

韓誇口清淤就不淹 議員批打回原形

鳥松區神農路是市府的重點清淤路段，從神農、水管路口至曹公新圳，全長大約三百七十公尺，沒想到神農、水管路口昨淹大水，打臉市長韓國瑜誇口稱清淤就不會淹水。

邱俊憲說，市長韓國瑜曾誇口清淤就不會淹水，沒想到馬上打回原形，更何況當時雨量顏色表也沒有變色。他表示，該地區為丘陵地，大雨會把泥沙不斷沖刷下來，不是靠一次清淤就可以完全解決。他批評，韓國瑜總把問題過於簡化，治水不是靠幾分鐘表演式探查下水道，就可以釜底抽薪根除。

水利局：清淤前淹一米深 目前剩30公分

前天晚間下豪雨，以橋頭區時雨量六十二毫米最大，湖內區三小時累積降雨量一○三．五毫米最大，燕巢區安招路、左營翠華路多處積淹水。

值得一提的是，鳥松區昨最大時雨量是二十三．五毫米，大約是去年八月二十三日豪雨降下四十三毫米的一半，水利局表示，去年完成神農路八百九十號淹水改善，這次未淹水凸顯已發揮效用，清淤點淹水五分鐘退水，神農路不到十分鐘消退。

水利局副局長韓榮華指出，神農路積水路段原本就地勢低窪、容易積水，清淤前積淤有一米深，目前只剩卅公分；他強調，先前完成清淤的神農路八百九十號轉彎段，已經沒有積水，清淤仍有其效果。

水利局表示，鳥松區神農、水管路口沒有雨水下水道，水利局去年已爭取中央經費一千三百萬元，將墊高路面五十多公分改善，預計下個月公告發包；另路竹區頂寮里去年已爭取中央經費一千三百多萬元，目前進行防水閘門工程，預計今年底完工。

另外，路竹區頂寮里三公宮附近因地勢低窪，屬興達港內灣區域，昨大潮海水溢過三公路，倒灌進入社區，加上短時強降雨，造成淹水三十多公分，水利局出動抽水機抽水，大約一小時退水。

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