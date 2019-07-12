桃園觀音菩薩文化節 全國舞龍賽週日車拚

2019-07-12

〔記者周敏鴻／龜山報導〕龜山區壽山巖觀音寺舉辦的觀音菩薩文化節系列活動，十四日上午九點至下午五點，邀請各地優秀隊伍參賽的全國舞龍公開賽率先登場。壽山巖觀音寺董事長林正峰表示，系列活動還有菩薩出巡遶境、揹菩薩祈福、觀音之夜晚會等，精采可期。

全國舞龍公開賽邀請到台北市立大學、芳苑國中競技舞龍隊、台南城武武學、南投縣民俗技藝協會、高雄市翔翼舞龍隊、台北市普仁基金會等隊伍參賽，地主隊則由壽山巖觀音寺與國立體育大學合作成立應戰。

去年世界盃冠軍隊 也參賽

其中，高雄市翔翼舞龍隊為去年世界盃龍獅錦標賽冠軍，六月中旬代表台灣再度前往馬來西亞參賽，實力堅強。林正峰說，除了傳統舞龍比賽，還有舞龍自選套路比賽，希望除能增進國內舞龍團隊的經驗交流，也能重現龜山在地「舞龍燈」的文化。

18日遶境 19日揹菩薩祈福

觀音菩薩文化節系列活動，十八日登場的是「菩薩出巡遶境」，遶境隊伍將行經桃園市龜山、蘆竹、桃園、八德與新北市鶯歌等地。林正峰說，信眾們將於十九日齊聚壽山巖觀音寺恭迎菩薩回娘家，當天有百人誦經，還有最受歡迎的「與佛結緣‧揹菩薩祈福」，歡迎信眾現場報名，一起體驗揹菩薩的幸福感。

20日觀音之夜晚會 精采可期

廿日、廿一日展開為期兩天的「恭祝觀音菩薩成道紀念法會」，祈求國泰民安。林正峰表示，為了讓菩薩信眾們同歡，廿日晚間七點在壽山巖觀音寺前廣場，將舉辦壓軸的「觀音之夜」晚會，由社區團體接力帶來精采的表演，相關資訊可洽http://www.shoushanyan.org.tw/查詢。

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