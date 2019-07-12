停辦逾20年 苗栗縣竹南中港媽祖遶境將重現

2019-07-12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮已有三百六十餘年歷史，早年於四鄉鎮市舉行五十三庄聯合遶境儀式，為地方隆重宗教盛事，但已停辦近廿年，竹南鎮長方進興為找回在地重要文化傳統，規劃於八月卅一日、九月一日兩天舉辦車隊及徒步遶境活動，參與規模上看兩千五百人，歡迎鄉親及在地青年們一起來感受中港媽祖慶典魅力。

中港慈裕宮 已逾360年歷史

方進興表示，鎮內有中港慈裕宮及后厝龍鳳宮兩座供奉媽祖宮廟，平時香火鼎盛，尤其慈裕宮更為國家三級古籍，早期舉辦五十三庄遶境，橫跨新竹香山、內湖地區、頭份市、造橋鄉、後龍鎮，家家戶戶擺香案、貢品祭拜，是兒時重要回憶，但近幾年未再延續，使得年輕人逐漸淡忘此習俗，十分可惜。

早年53庄遶境 為地方重要慶典

方進興說，希望凝聚鎮內庄頭向心力，也讓更多鄉親認識竹南傳統，故斥資逾百萬於今年八月卅一日、九月一日恢復舉辦媽祖遶境，首日將由車隊形式繞行竹南、頭份、造橋、後龍等地祈福，第二天則歡迎信眾鄉親一同徒步行走於竹南鎮內，近期開放網路報名，公所也將準備精美禮品送給參與者。

將於8月31日、9月1日舉行

主辦的中港慈裕宮主委陳萬典指出，早年出巡繞境盛況空前，對竹南在地文化影響甚深，是鄉親重要的信仰寄託，樂見公所的支持使遶境盛事得以再現，歡迎更多年輕人一起參與，重現以往媽祖信仰文化榮景。

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